सेप्टिक टैंक बना मौत का कुंआ, ओडिशा में दम घुटने से 6 लोगों की मौत

Odisha Septic Tank Deaths Kalahandi: ओडिशा के कालाहांडी जिले से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। एक निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक के अंदर जमा कार्बन डाइऑक्साइड को कथित तौर पर सांस लेने के बाद मंगलवार को छह लोगों की मौत हो गई और एक बीमार पड़ गया। मृतकों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।