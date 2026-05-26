TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य पर बड़ा एक्शन, 80 लाख नकद बरामद, राहत सामग्री घोटाले का खुलासा

छापेमारी के दौरान पुलिस को अलग-अलग स्थानों से लगभग 80 लाख रुपये नकद मिले। सूत्रों के अनुसार, बरामद रकम का कोई स्पष्ट हिसाब-किताब नहीं मिल पाया है। इसके अलावा कुछ सरकारी राहत सामग्री भी जब्त की गई है, जिसे लेकर जांच एजेंसियां अब वित्तीय लेन-देन और वितरण प्रक्रिया की जांच कर रही हैं। पुलिस ने दीपांकर भट्टाचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है। वहीं प्रशासन ने उनके घर को सील कर ताला लगा दिया है।