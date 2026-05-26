26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य पर बड़ा एक्शन, 80 लाख नकद बरामद, राहत सामग्री घोटाले का खुलासा

West Bengal ED Raid: TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और राहत सामग्री गबन मामले में पुलिस ने घर, पार्टी कार्यालय और कंप्यूटर सेंटर पर छापेमारी कर करीब 80 लाख रुपये नकद बरामद किए।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Devika Chatraj

May 26, 2026

West Bengal Raid

TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य के ठिकानों पर छापेमारी (Video Screenshot)

TMC Leader Raid: पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता और बदुरिया म्युनिसिपालिटी के चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने उनके घर, पार्टी कार्यालय और एक कंप्यूटर सेंटर पर देर रात छापेमारी कर करीब 80 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

भ्रष्टाचार और राहत सामग्री गबन के आरोप में कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, दीपांकर भट्टाचार्य पर सरकारी राहत सामग्री के गबन और भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर नॉर्थ 24 परगना जिले के बादुरिया थाना पुलिस ने सोमवार देर रात उनके विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। पुलिस टीम ने उनके आवास, टीएमसी पार्टी ऑफिस और पास स्थित एक कंप्यूटर सेंटर की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि कंप्यूटर सेंटर बंद था, जिसके चलते पुलिस को ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करना पड़ा।

80 लाख रुपये तक का कैश बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस को अलग-अलग स्थानों से लगभग 80 लाख रुपये नकद मिले। सूत्रों के अनुसार, बरामद रकम का कोई स्पष्ट हिसाब-किताब नहीं मिल पाया है। इसके अलावा कुछ सरकारी राहत सामग्री भी जब्त की गई है, जिसे लेकर जांच एजेंसियां अब वित्तीय लेन-देन और वितरण प्रक्रिया की जांच कर रही हैं। पुलिस ने दीपांकर भट्टाचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है। वहीं प्रशासन ने उनके घर को सील कर ताला लगा दिया है।

पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त

पश्चिम बंगाल में चुनावी बदलाव के बाद भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीते कुछ महीनों में कई तृणमूल नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ जांच एजेंसियों ने छापेमारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार और जांच एजेंसियां सख्त रुख अपनाए हुए हैं।

मुर्शिदाबाद में ED की बड़ी कार्रवाई

इसी बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुर्शिदाबाद जिले के कांदी शहर में कोलकाता पुलिस के डीसी रैंक के अधिकारी शांतनु सिन्हा बिस्वास के घर पर एक बार फिर छापेमारी की है। शांतनु सिन्हा बिस्वास फिलहाल ED की कस्टडी में हैं। सूत्रों के मुताबिक, ED की टीम इससे पहले भी पिछले शुक्रवार को उनके घर पहुंची थी। मंगलवार सुबह फिर से अधिकारियों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ उनके आवास को घेर लिया।

जांच में जुटी एजेंसियां

जांच एजेंसियां घर परिसर और आसपास के क्षेत्रों की बारीकी से जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि घर के भीतर स्थित तालाब और उसके आसपास लगे 10 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज भी जांच के दायरे में है। ED अब मामले से जुड़े वित्तीय और तकनीकी साक्ष्यों को खंगाल रही है।


खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ED

Published on:

26 May 2026 01:38 pm

Hindi News / National News / TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य पर बड़ा एक्शन, 80 लाख नकद बरामद, राहत सामग्री घोटाले का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

500 आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ के लिए तैयार, भारत को लेकर सामने आया लश्कर का खतरनाक प्लान

Indian Army News
राष्ट्रीय

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया क्या है क्वाड का लक्ष्य? ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री बोले- ‘दुनिया अस्थिर हो गई है’

Quad
राष्ट्रीय

Patrika Explainer: कांग्रेस की बैसाखी छोड़ने की तैयारी में CM थलापति विजय, अकेले बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए बना रहे खास प्लान

राष्ट्रीय

सेप्टिक टैंक बना मौत का कुंआ, ओडिशा में दम घुटने से 6 लोगों की मौत

Septic Tank Deaths
राष्ट्रीय

तमिलनाडु में AIADMK के चौथे विधायक का इस्तीफा अटका, स्पीकर ने लौटाया पत्र; TVK पर ‘हॉर्स ट्रेडिंग’ का आरोप

Tamil Nadu speaker JCD Prabhakar denies E Subaya's resignation.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.