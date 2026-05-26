TMC के बड़े नेता को बंगाल पुलिस ने कपड़े उतारकर बीच सड़क पर कराई परेड, वीडियो देख लोगों ने की UP पुलिस से तुलना

मामला सिर्फ वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है। हावड़ा के शिवपुर इलाके में चुनावी हिंसा और बमबाजी की जांच के दौरान पुलिस जब शमीम अहमद के घर पहुंची, तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। बाहर से साधारण दिखने वाले इस घर में एक गुप्त अंडरग्राउंड तहखाना मिला, जिसे बेहद आलीशान तरीके से तैयार किया गया था। तहखाने में महंगे फर्नीचर, बेड, टीवी, डिजाइनर इंटीरियर और CCTV सिस्टम लगे थे। बताया जा रहा है कि इस सीक्रेट जगह की जानकारी सिर्फ करीबी लोगों को थी। लेकिन अब जांच के बाद और भाजपा सरकार आने के बाद कार्रवाई हो रही है।