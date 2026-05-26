25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

TMC के बड़े नेता को बंगाल पुलिस ने कपड़े उतारकर बीच सड़क पर कराई परेड, वीडियो देख लोगों ने की UP पुलिस से तुलना

TMC Leader Shamim Ahmed: टीएमसी नेता शमीम अहमद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो हो रहा है। वीडियो देख लोग बंगाल पुलिस की तुलना यूपी पुलिस से कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

May 26, 2026

TMC leader Shamim Ahmed

TMC नेता शमीम अहमद (इमेज सोर्स: सुधानिधि बंद्योपाध्याय एक्स)

TMC Leader Shamim Ahmed Video: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। हावड़ा से टीएमसी नेता शमीम अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बंगाल पुलिस उन्हें सड़क पर कपड़े उतारकर परेड कराती नजर आ रही है। वीडियो सामने आते ही लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की तुलना यूपी पुलिस के एक्शन स्टाइल से करनी शुरू कर दी।

चुनाव के दौरान हावड़ा के शिवपुर इलाके में हुई थी हिंसा

मामला सिर्फ वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है। हावड़ा के शिवपुर इलाके में चुनावी हिंसा और बमबाजी की जांच के दौरान पुलिस जब शमीम अहमद के घर पहुंची, तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। बाहर से साधारण दिखने वाले इस घर में एक गुप्त अंडरग्राउंड तहखाना मिला, जिसे बेहद आलीशान तरीके से तैयार किया गया था। तहखाने में महंगे फर्नीचर, बेड, टीवी, डिजाइनर इंटीरियर और CCTV सिस्टम लगे थे। बताया जा रहा है कि इस सीक्रेट जगह की जानकारी सिर्फ करीबी लोगों को थी। लेकिन अब जांच के बाद और भाजपा सरकार आने के बाद कार्रवाई हो रही है।

वीडियो देख लोगों ने दी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर टीएमसी नेता का वीडियो एक्स पर एक यूजर ने लिखा- “ भाईसाहब…पुलिस ने अब TMC के हावड़ा डॉन- ‘बड़े भाई शमीम अहमद’ को सेमी न्यूड हालत में परेड कराई है। भविष्य में UP पुलिस को बंगाल से कड़ी टक्कर मिलेगी।

ऐसे ही एक और यूजर ने लिखा- “एक और कुख्यात अपराधी और TMC नेता शमीम अहमद को हावड़ा में पुलिस ने शॉर्ट्स और बनियान में घुमाया।”

ऐसे ढेरों कमेंट सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं।

चुनाव के बाद से फरार था शमीम अहमद

शमीम अहमद चुनावी हिंसा के मामले में नाम आने के बाद से फरार था। हावड़ा के शिबपुर चौराबस्ती इलाके में हाल में बमबाजी और हिंसा हुई थी, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। जानकारी मिलने पर शिवपुर थाने की टीम वॉर्ड 36 स्थित उनके घर पहुंची और उसे वहां से अरेस्ट कर लिया।

बाहर से यह घर बिल्कुल साधारण दिखाई देता था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। घर में एक बड़ा और नक्काशीदार गेट था, जिसके पीछे एक गुप्त तहखाना मिला। तहखाने के अंदर कई कमरे बने थे, जिन्हें बेहद आलीशान तरीके से सजाया गया था। यहां महंगे फर्नीचर, डिजाइनर ड्रेसिंग टेबल, CCTV कैमरे, बेडरूम, किचन और बाथरूम जैसी सुविधाएं थीं।

पुलिस के मुताबिक, घर में एक छिपा हुआ फ्लैट भी मिला, जहां जाने के लिए गुप्त दरवाजा और सीढ़ियां बनाई गई थीं। अब पुलिस वहां मिली महंगी चीजों और पूरे निर्माण की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! भारी तनाव के बीच इजरायल ने भारत से कर दी बड़ी अपील
विदेश
Middle East War Tensions

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

TMC

West Bengal

West Bengal Elections 2026

Updated on:

26 May 2026 12:41 am

Published on:

26 May 2026 12:05 am

Hindi News / National News / TMC के बड़े नेता को बंगाल पुलिस ने कपड़े उतारकर बीच सड़क पर कराई परेड, वीडियो देख लोगों ने की UP पुलिस से तुलना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खराब इंटरनेट और कॉल ड्रॉप पर संसद में बड़ी बैठक, टेलीकॉम कंपनियों से मांगा जाएगा जवाब

Net Neutrality India Telecom
राष्ट्रीय

ट्विशा शर्मा मौत मामले की जिम्मेदारी अब CBI के हाथों में, भोपाल पहुंची टीम कल से शुरू करेगी जांच

Twisha Sharma Death Case
राष्ट्रीय

क्या सच में सभी आधार कार्ड धारकों को इलेक्ट्रिक साइकिल मिलेगी? सरकार ने वायरल दावे की बताई सच्चाई

Electric Bicycle to all aadhar holders Fact Check
राष्ट्रीय

LPG-PNG यूजर्स ध्यान दें, कनेक्शन को लेकर बदल गया नियम, भारत सरकार ने जारी किया नया ऑर्डर

LPG-png
राष्ट्रीय

कॉकरोच जनता पार्टी को मिला ममता बनर्जी का सपोर्ट, X अकाउंट बचाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे अभिजीत दीपके

Cockroach Janta Party news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.