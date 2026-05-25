ट्विशा शर्मा मौत मामले की जिम्मेदारी अब CBI के हाथों में, भोपाल पहुंची टीम कल से शुरू करेगी जांच

यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के कुछ घंटों बाद सामने आया, जिसमें अदालत ने कहा था कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले में CBI जांच की सिफारिश की जा सकती है। इससे पहले ट्विशा के परिवार की मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी CBI जांच की अनुशंसा की थी।