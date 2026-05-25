कॉकरोच जनता पार्टी को मिला ममता बनर्जी का सपोर्ट, X अकाउंट बचाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे अभिजीत दीपके

Cockroach Janta Party Founder: सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से तेजी से चर्चा में आए 'Cockroach Janta Party' (CJP) का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। इस ऑनलाइन मुहीम के संस्थापक अभिजीत दीपिके ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की। आरोप है कि सरकार ने पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है।अभिजीत दिपके का कहना है कि उनकी पार्टी का 'X' (पहले ट्विटर) अकाउंट राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर रोक दिया गया। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि CJP का इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हो गया था और बाद में उसे सस्पेंड कर दिया गया। दिपके ने यह भी कहा कि उनका निजी इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हुआ और बैकअप सोशल मीडिया पेज तक कुछ समय के लिए हटा दिया गया।