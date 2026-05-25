LPG-PNG यूजर्स ध्यान दें, कनेक्शन को लेकर बदल गया नियम, भारत सरकार ने जारी किया नया ऑर्डर

PNG कनेक्शन लेते ही 30 दिन के अंदर फैसला करना होगा। या तो LPG कनेक्शन खत्म करें। या ट्रांसफर वाउचर ले लें। वाउचर के जरिए बाद में किसी भी गैर-PNG जगह पर LPG आसानी से रिस्टोर हो जाएगा। इससे डुप्लिकेट कनेक्शन की समस्या भी कम होगी और सरकारी सब्सिडी का सही उपयोग सुनिश्चित होगा।