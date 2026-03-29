PNG gas project: 52,000 घरों के बाहर तक पहुंची PNG लाइन, कनेक्शन सिर्फ 15,800, सस्ते ईंधन की उम्मीदों को झटका

लेकिन अभी तक हाल यह है कि राजधानी में ही पाइप्ड गैस नेटवर्क बिछाने और रसोई तक पाइप के जरिये गैस पहुंचाने का प्रोजेक्ट लेने वाली टोरेंट कंपनी का काम ही धीमी गति से चल रहा है। पत्रिका पड़़ताल में सामने आया कि जयपुर में 52 हजार घरों के बाहर तक पीएनजी लाइन पहुंच चुकी है। लेकिन अब तक महज 15,800 कनेक्शन ही जारी हुए हैं।