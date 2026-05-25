राहुल गांधी ने PM मोदी को बताया ‘महंगाई का देवता’, नितेश राणे ने किया पलटवार, कहा- ‘वह पाकिस्तानी एजेंट हैं’

राहुल गांधी ने कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा NDA सरकार की नींव कमजोर हो चुकी है और यह सरकार अगले साल तक नहीं टिकेगी। इसी बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि 'महंगाई-मैन' मोदी ने फिर वार किया है। वे पेट्रोल-डीजल के दाम किस्तों में बढ़ाते हैं, ताकि आपकी जेब चुपचाप खाली होती रहे।' अन्होंने कहा 'मैं महीनों से आने वाले आर्थिक तूफान के बारे में चेतावनी देता आ रहा हूं। लेकिन मोदी जी, हमेशा की तरह, उस समय चुनावों में व्यस्त थे और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, पेट्रोल-डीजल के दाम 28 रुपये बढ़ा दिए गए।