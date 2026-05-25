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फाल्टा चुनाव नतीजों के बाद TMC ने फिर ECI को घेरा, कहा- काउंटिंग में गड़बड़ी की गई

फाल्टा सीट पर BJP की जीत और TMC की करारी हार के बाद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को घेरते हुए मतगणना में धांधली का आरोप लगाया और CCTV जांच की मांग की।

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कोलकाता

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Madhur Milan Rao

May 25, 2026

Falta Election: पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए री-पोलिंग के नतीजों ने राज्य की सियासत में भारी बवाल खड़ा कर दिया है। इस चुनाव में भाजपा के देबांशु पांडा ने 1.09 लाख से अधिक वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की है, जबकि टीएमसी (TMC) चौथे स्थान पर खिसक गई है। इस करारी हार के बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग (ECI) पर सीधे गंभीर सवाल उठाए हैं। अभिषेक बनर्जी ने 'X' पर आरोप लगाया कि मतगणना प्रक्रिया में भारी विसंगतियां थीं और विपक्षी एजेंटों को काउंटिंग हॉल से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच और CCTV ऑडिट की मांग की है।

BJP की बड़ी जीत, TMC को झटका

फाल्टा विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने भारी जीत दर्ज की है। उन्होंने 1,09,021 वोटों के अंतर से सीपीआई (एम) के उम्मीदवार संभु नाथ कुर्मी को हराया। इस जीत के साथ राज्य में भाजपा की सीटों की संख्या 208 तक पहुंच गई है। TMC उम्मीदवार जहांगिर खान इस मुकाबले में चौथे स्थान पर रहे, जिससे पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है।

री-पोलिंग के बाद मतदान और सुरक्षा

फाल्टा में 21 मई को री-पोलिंग कराई गई थी। इससे पहले 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। इस बार करीब 88.13 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान और काउंटिंग के दौरान इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। डायमंड हार्बर महिला यूनिवर्सिटी में बने काउंटिंग सेंटर पर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती रही।

अभिषेक बनर्जी के गंभीर आरोप

अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आरोप लगाते हुए कहा कि फाल्टा में चुनाव प्रक्रिया में कई गंभीर गड़बड़ियां हुईं। उन्होंने लिखा कि काउंटिंग प्रक्रिया में असमानता दिखी और कई दौरों की गिनती में बड़ा अंतर सामने आया। उनके अनुसार कुछ ही घंटों में पूरी गिनती पूरी हो गई, जिससे प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले कई दिनों में 1000 से ज्यादा TMC कार्यकर्ताओं को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा और पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ हुई।

चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल

TMC नेता ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान कथित उल्लंघनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति और चुनाव प्रक्रिया में उनकी भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। उनके अनुसार यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

काउंटिंग प्रक्रिया पर विवाद

TMC ने आरोप लगाया कि काउंटिंग के दौरान उनके और अन्य विपक्षी दलों के एजेंटों को काउंटिंग हॉल से बाहर कर दिया गया, जबकि भाजपा के एजेंट मौजूद रहे। पार्टी ने मांग की है कि पूरी काउंटिंग प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच और CCTV ऑडिट कराया जाए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। फाल्टा के नतीजों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया तनाव पैदा कर दिया है। एक तरफ भाजपा अपनी बड़ी जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ TMC चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है।

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Published on:

25 May 2026 02:19 am

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