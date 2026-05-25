फाल्टा चुनाव नतीजों के बाद TMC ने फिर ECI को घेरा, कहा- काउंटिंग में गड़बड़ी की गई

Falta Election: पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए री-पोलिंग के नतीजों ने राज्य की सियासत में भारी बवाल खड़ा कर दिया है। इस चुनाव में भाजपा के देबांशु पांडा ने 1.09 लाख से अधिक वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की है, जबकि टीएमसी (TMC) चौथे स्थान पर खिसक गई है। इस करारी हार के बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग (ECI) पर सीधे गंभीर सवाल उठाए हैं। अभिषेक बनर्जी ने 'X' पर आरोप लगाया कि मतगणना प्रक्रिया में भारी विसंगतियां थीं और विपक्षी एजेंटों को काउंटिंग हॉल से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच और CCTV ऑडिट की मांग की है।