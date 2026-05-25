क्या सच में सभी आधार कार्ड धारकों को इलेक्ट्रिक साइकिल मिलेगी? सरकार ने वायरल दावे की बताई सच्चाई



दरअसल, सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी PIB Fact Check ने इस वायरल दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक ' X'अकाउंट पर पोस्ट करते हुए साफ कहा कि केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है, जिसमें आधार कार्ड रखने वालों को मुफ्त इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाए। जांच में पता चला कि वायरल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। वीडियो असली जरूर है, लेकिन उसमें एआई तकनीक की मदद से आवाज बदल दी गई। यानी प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहे थे, जबकि वीडियो में उनकी आवाज को क्लोन करके अलग दावा जोड़ा गया। इसी वजह से कई लोग भ्रमित हो गए और वीडियो तेजी से वायरल होने लगा।