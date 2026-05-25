रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए शुरू किया ‘टोकन सिस्टम’, जानें आपको कितने बजे मिलेगा टोकन?

नई व्यवस्था के अनुसार, एसी (AC) श्रेणी के तत्काल टिकट के लिए टोकन सुबह 9:00 बजे से 9:25 बजे तक वितरित किए जाएंगे।

स्लीपर क्लास के तत्काल टिकट के लिए टोकन सुबह 9:30 बजे से 9:55 बजे तक दिए जाएंगे।

यात्रियों को निर्दिष्ट समय पर बुकिंग काउंटर पर पहुंचना होगा। वहां से टोकन प्राप्त करने के बाद टोकन नंबर के क्रम में टिकट जारी किए जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय पर पहुंचें ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।