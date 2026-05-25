इबोला वायरस से निपटने के लिए अलर्ट मोड में सरकार, जारी किये गए कई निर्देश, लोगों के लिए भी सलाह

Ebola Virus: देश में इबोला वायरस को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि भारत में अभी तक इस खतरनाक वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन केंद्र सरकार किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही। इसी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। सरकार ने ICMR और NCDC जैसी एजेंसियों को भी पूरी तरह अलर्ट मोड में रहने को कहा है। ट्रैकिंग, टेस्टिंग और निगरानी की व्यवस्था हर समय तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है।