कांग्रेस अध्यक्ष का सरकार पर तीखा हमला, बोले-‘दोनों नेताओं में समानता, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को तबाह कर रहे और पीएम नरेंद्र मोदी देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे



पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मैं यही कहूंगा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के लिए पीएम मोदी जी ही जिम्मेदार है। इसके अलावा उन्होंने पीएम पर कटाक्ष भी किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्ले बिस्किट या चॉकलेट के जो विज्ञापन वे कर रहे हैं, उनसे यह साबित होता है कि वे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रति गंभीर नहीं हैं। आपक बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी इटली के दौरे पर थे और वहां इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी के साथ उन्होंने 'मेलोडी' चॉक्लेट को लेकर एक वीडियो बनाया था। जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।