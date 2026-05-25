‘TMC में भगदड़ मची हुई है’, फाल्टा उपचुनाव में पार्टी की जीत के बाद BJP नेता शाहनवाज हुसैन ने किया बड़ा दावा

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि फाल्टा में जो टीएमसी का प्रत्याशी था उसने कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन हो गया कि पुष्पा लड़ेगा नहीं, वो तो लड़ने से ही भग रहा है। फाल्टा चुनाव परिणाम के बाद टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। TMC विघटन की राह पर अग्रसर है। जब से पश्चिम बंगाल में BJP सरकार सत्ता में आई है, लोग बेहद खुश हैं। बंगाल की जनता ने जो सपना देखा है, प्रधानमंत्री मोदी उसे पूरा करेंगे।