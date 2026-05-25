BJD के राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंत्रे ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बताई वजह

MP Debasish Samantray resigns: ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल को बड़ा झटका लगा है। बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को भेजा। इस्तीफे में पार्टी के भीतर उपेक्षा और अपमान का जिक्र किया है। देबाशीष ने बीजेडी पर कई गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यवस्थित रूप से अपमानित किया गया। पार्टी को अब उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। उनका इस्तीफा बीजेडी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।