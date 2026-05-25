51 लाख से 4 करोड़ तक का बकरा, बकरीद के चलते आसमान छूने लगे दाम, बाजारों में लगी भीड़

Bakra Prices During Bakrid: ईद अल-अधा से पहले देशभर की पशु मंडियों में बकरों की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। मुंबई, वडोदरा, जयपुर और दिल्ली समेत कई शहरों में प्रीमियम नस्लों के बकरों को ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। इस बार खास प्राकृतिक निशान, वजन और दुर्लभ नस्लों वाले बकरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी, कम सप्लाई और परिवहन समस्याओं के कारण कीमतों में भारी बढोतरी दर्ज की गई है। खरीदार भी त्योहार से पहले जानवर खरीदने के लिए अधिक रकम खर्च कर रहे हैं।