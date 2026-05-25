ट्विशा शर्मा केस: सबूतों पर विवाद और प्रभावशाली लोगों का हाथ, जानें क्या है वो सवाल जिनके चलते उलझी मामले की जांच

Twisha Sharma case: भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत मामले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। भोपाल लोकल कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने आज इस मामले की सुनवाई की। साथ ही मामले की जांच के लिए सीबीआई को भी भोपाल भेज दिया गया है। लेकिन इस मामले की जांच में हो रही देरी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए है। इसमें एजेंसियों की कार्यप्रणाली, फोरेंसिक प्रक्रिया और कथित संस्थागत प्रभाव जैसे मुद्दे चर्चा में है। आइए जानते है कि वह क्या मुख्य कारण है जिनकी वजह से यह मामला सुलझ नहीं पा रहा है।