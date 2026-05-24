ट्विशा शर्मा केस: ट्विशा की मां की तबीयत बिगड़ी, बर्दाश्त नहीं कर सकीं बेटी की मौत का सदमा

Twisha sharma case - भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में परिवार ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए केस को सीबीआई को तुरंत सौंपने की मांग की है। शनिवार को आरोपी समर्थ सिंह को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे जाने के बाद परिवार ने मीडिया से बातचीत में यह मांग उठाई। ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही मामले की जांच हल्के तरीके से की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका भी अब संदेह के घेरे में दिखाई दे रही है। इस बीच ट्विशा शर्मा की मां की तबीयत बिगड़ गई है। वे बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहीं हैं।