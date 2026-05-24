इंदौर में 20 मिनट तक हवा में लटका रहा एयर इंडिया का विमान, खराब हो गियर

बता दें कि दो दिन पूर्व ही जबलपुर में भी एक विमान की इमरजेंसी लेंडिंग हुई थी। यहां के डुमना एयरपोर्ट पर शुक्रवार को अहमदाबाद से उड़ान भरकर रांची जा रहा विमान को अचानक उतरा गया। एयरपोर्ट पर विमान की दोपहर 1.01 बजे इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। इससे कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पर अफरा- तफरा मच गई। बाद में पता चला कि इंडिगो की इस फ़्लाइट में सवार एक यात्री की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी जिसके इलाज के लिए पायलट को विमान की इमर्जेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान उस वक्त डुमना एयरपोर्ट के उपर से ही गुजर रहा था। लिहाजा पायलट ने एयरपोर्ट के एटीसी से संपर्क कर यहां विमान उतारा और बीमार यात्री को तुरंत अस्पताल भेजा हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। पश्चिम बंगाल के इस यात्री की मौत हो गई। इस बीच विमान करीब एक घंटे तक जबलपुर एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहा।