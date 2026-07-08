14 जुलाई को निकलेगी कांग्रेस की ‘जेन-जी साइक्लोथॉन’, इंदौर में एक साथ दौड़ेंगी 2000 साइकिल

आरएनटी मार्ग स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से 14 जुलाई को सुबह 7 बजे जेन-जेड साइक्लोथॉन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में शुरू होगी। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, युवा कांग्रेस और एनएसयूआइ के कार्यकर्ता शामिल होंगे। साइक्लोथॉन की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने कहा कि साइक्लोथॉन शहर के प्रमुख मार्गों आरएनटी मार्ग, रीगल तिराहा, हाईकोर्ट, प्रिंस यशवंत रोड, मालवा मिल चौराहा, पाटनीपुरा चौराहा, भमोरी, सयाजी चौराहा, विजय नगर चौराहा, सत्य साई चौराहा, देवास नाका चौराहा, लसुड़िया, बाईपास टर्न (मांगलिया), मांगलिया और

डकाच्या होते शिप्रा पहुंचेगी।