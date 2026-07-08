परिजनों ने ज्योति को घर में बंद कर रखा था, इंदौर ऑनर कीलिंग में चौंकाने वाला खुलासा

Indore Owner Killing: बजरंग नगर निवासी हींग कारोबारी दौलतराम अग्रवाल की बेटी की अप्रेल में हुई सनसनीखेज हत्या में पुलिस जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है। पता चला है कि हत्या से पूर्व ज्योति ने बिजनेस पार्टनर को कॉल कर मदद मांगी थी। पुलिस ने बिजनेस पार्टनर और प्रेमी के बयान (Indore Owner Killing Statement) लिए हैं। मालूम हो कि बेटी की हत्या का मामला परिवार शुरुआती दिन से छिपाता रहा। जब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि केस को आत्महत्या का रूप देने वाले ही हत्याकांड के आरोपी निकले। पुलिस भाई से विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है।