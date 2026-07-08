किताबी तथ्य गलत निकले तो खुद शुरू की रिसर्च, 9वीं के स्टूडेंट्स ने बिग बैंग थ्योरी पर लिख दी किताब

इन दिनों स्कूलों में कॉस्मोलॉजी की कक्षाएं सीबीएसई छात्रों के लिए ब्रह्मांड को समझने का नया नजरिया बनती जा रही हैं। सोशल मीडिया की आधी-अधूरी जानकारी से आगे छात्र बिग बैंग के वैज्ञानिक तथ्य खोजने की तैयारी कर रहे हैं। सीबीएसई विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर बिग बैंग को अक्सर 'शून्य से हुए विस्फोट' के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन इंदौर के सीबीएसई स्कूल के विद्यार्थियों ने इस लोकप्रिय धारणा से आगे बढ़कर वैज्ञानिक तथ्यों और शोध के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया है।