Blinkit डिलीवरी बॉय पर झपटने वाले तेंदुए की दहशत, इंदौर में दूसरे दिन भी सर्चिंग जारी

वन विभाग के अनुसार तेंदुए का सबसे आखिरी सुराग एक सरकारी स्कूल के पास मिला था। स्कूल के पीछे मैदान तक तेंदुए के पगमार्क दिखाई दिए, लेकिन इसके आगे निशान अचानक खत्म हो गए। इसी वजह से माना जा रहा है कि तेंदुआ वहां से जंगल की तरफ निकल गया होगा। इसके बावजूद किसी भी संभावना को देखते हुए टीम लगातार इलाके की निगरानी कर रही है। सुबह वन विभाग के अमले ने पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से खेतों, झाड़ियों और संभावित ठिकानों की दोबारा तलाशी ली। आसपास के क्षेत्रों में भी तेंदुआ के नए पगमार्क तलाशे गए, लेकिन कोई ताजा संकेत नहीं मिला। जिसके कारण तेंदुए का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। इधर तेंदुए के पकड़े न जाने से इलाके में रहवासियों में दहशत का माहौल है।