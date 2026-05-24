ट्विशा शर्मा केस: घटना से लेकर फरारी तक कई रसूखदारों ने की समर्थ सिंह की सहायता, अब कसा शिकंजा

Twisha Sharma Case- ट्विशा शर्मा केस में रविवार को भोपाल एम्स में दिल्ली की टीम दूसरा पोस्टमॉर्टम करने में जुटी है। इससे पहले शनिवार को आरोपी पति समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। उसका पासपोर्ट भी जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। भोपाल पुलिस संस्थागत पक्षपात की जांच भी कर रही है। इस मामले में देश की शीर्ष कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। कल सीजेआइ की बेंच में केस पर 'सुप्रीम' सुनवाई होगी। उधर घटना वाले दिन ट्विशा शर्मा जिस ब्यूटी पार्लर में गई थी, उसकी मालकिन ने खुलासा किया कि भोपाल के पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह ने अपनी बहू के बारे में उससे काफी जानकारियां ली थीं। इस बीच पुलिस हिरासत में पति समर्थ सिंह ने घटना की हकीकत बयां की। उसका कहना है कि ट्विशा शर्मा के साथ उसके रिश्ते अच्छे थे लेकिन प्रेग्नेंसी के बाद उसका व्यवहार बदल गया। पुलिस अब उन लोगों की जानकारी जुटा रही है जिन्होंने पूरे मामले में समर्थ सिंह की मदद की। इनमें कई रसूखदार भी शामिल हैं।