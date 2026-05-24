24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ट्विशा शर्मा केस: घटना से लेकर फरारी तक कई रसूखदारों ने की समर्थ सिंह की सहायता, अब कसा शिकंजा

Twisha Sharma Case- पत्नी के सुसाइड केस में आरोपी पति समर्थ सिंह से पूछताछ, पूरी कहानी पता कर रही पुलिस

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

May 24, 2026

Twisha Sharma

Twisha Sharma case

Twisha Sharma Case- ट्विशा शर्मा केस में रविवार को भोपाल एम्स में दिल्ली की टीम दूसरा पोस्टमॉर्टम करने में जुटी है। इससे पहले शनिवार को आरोपी पति समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। उसका पासपोर्ट भी जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। भोपाल पुलिस संस्थागत पक्षपात की जांच भी कर रही है। इस मामले में देश की शीर्ष कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। कल सीजेआइ की बेंच में केस पर 'सुप्रीम' सुनवाई होगी। उधर घटना वाले दिन ट्विशा शर्मा जिस ब्यूटी पार्लर में गई थी, उसकी मालकिन ने खुलासा किया कि भोपाल के पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह ने अपनी बहू के बारे में उससे काफी जानकारियां ली थीं। इस बीच पुलिस हिरासत में पति समर्थ सिंह ने घटना की हकीकत बयां की। उसका कहना है कि ट्विशा शर्मा के साथ उसके रिश्ते अच्छे थे लेकिन प्रेग्नेंसी के बाद उसका व्यवहार बदल गया। पुलिस अब उन लोगों की जानकारी जुटा रही है जिन्होंने पूरे मामले में समर्थ सिंह की मदद की। इनमें कई रसूखदार भी शामिल हैं।

बड़ी लापरवाही सामने आई

मामले में पहले ही दिन से अपनी जांच पर सवालों के घिरी कटारा हिल्स पुलिस की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। 12 मई को मौत से 8 घंटे पहले दोपहर में ट्विशा ब्यूटी पार्लर गई थी। शुक्रवार को इसका वीडियो सामने आया तो हलचल मच गई।

पुलिस को भनक तक नहीं लगी

ब्यूटी पार्लर की मालकिन किरण परिहार ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मौत के दूसरे दिन ट्विशा की सास पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह ने उसे लगातार फोन किए। किरण परिवार के अनुसार वे घबराई हुई थीं। बेचैन थीं कि ट्विशा का सीसीटीवी फुटेज पार्लर में है। बाद में खुद को वकील बता कुछ लोग आए और फुटेज ले गए। सबकुछ हो गया और पुलिस को भनक नहीं लगी।

23 मई को आरोपी पति समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। उसे कटारा हिल्स थाने में रखा गया है। समर्थ सिंह ने यहां बिना एसी, कूलर के किसी तरह रात बिताई। गर्मी के कारण वह रातभर बेचैन रहा।

समर्थ सिंह की सहायता करनेवालों पर शिकंजा कसा

आरोपी समर्थ सिंह से रिमांड में पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। घटना के दिन से लेकर फरारी तक उसकी सहायता करनेवालों के बारे में भी पूछ रही है। समर्थ सिंह के मददगारों में कई रसूखदार भी हैं जिनकी सूची बनाई जा रही है। उनपर शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस सम​र्थ सिंह को स्पॉट पर भी ले जाएगी।

शरण देने वालों पर होगा एक्शन: सीपी

इस हाईप्रोफाइल केस में पुलिस की नाकामी सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने शनिवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने ट्विशा की हाइट, सबूत जुटाने में हुई लापरवाही पर कहा कि जांच चल रही है। सभी पहलू देखे जा रहे हैं। समर्थ की गिफ़्तारी के लिए 10 टीमें लगाई थी। आशंका पर जबलपुर भी भेजी लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह कोर्ट में दाखिल हो गया। उससे पूछताछ की जा रही है। समर्थ सिंह को शरण देने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

ट्विशा शर्मा केस: किस बात पर हुआ झगड़ा, आरोपी पति समर्थ सिंह से पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा
भोपाल
Major revelation during police interrogation of Samarth Singh in the Twisha Sharma case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 May 2026 01:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्विशा शर्मा केस: घटना से लेकर फरारी तक कई रसूखदारों ने की समर्थ सिंह की सहायता, अब कसा शिकंजा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

13 दिन बाद… आज ‘शाम 5’ बजे होगा टि्वशा का अंतिम संस्कार, मां का रो-रोकर बुरा हाल

Twisha Sharma Case Live Updates:
भोपाल

‘बिना बताए गिरा दिया बच्चा…’ टि्वशा के पति समर्थ का बड़ा खुलासा, ढाई महीने की थी गर्भवती

Twisha Sharma Case Live Updates: (Photo Source - Patrika)
भोपाल

Exclusive: ‘फंदे से उतारा, तब जिंदा थी टि्वशा…रस्सी काटकर नीचे उतारा’, एडवोकेट का बड़ा दावा

Twisha-sharma death case cbi case
भोपाल

ट्विशा शर्मा के अंतिम संस्कार पर छिड़ा विवाद, पति के साथ मायके वालों ने भी किया दावा

Controversy Erupts Over Twisha Sharma Funeral Rites
भोपाल

ट्विशा शर्मा केस: रातभर करवटें बदलता रहा समर्थ सिंह, थाने में बिना कूलर के नहीं आई नींद, पानी के लिए भी तरसा

Twisha sharma
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.