Kapil Sharma News: कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर के बाहर फायरिंग, बाइक से भागा हमलावर

कपिल शर्मा
Kapil Sharma Firing News: मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। कपिल शर्मा के अमृतसर स्थित घर के बाहर फायरिंग की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कपिल शर्मा उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे ,हालांकि उनका परिवार घर में ही था। कपिल शर्मा अपने काम के सिलसिले में मुंबई में हैं। घटना अमृतसर के होली सिटी इलाके की है, जहां कपिल शर्मा का परिवार रहता है। उस समय परिवार के सदस्य घर के अंदर मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली। हालांकि फायरिंग की आवाज से आसपास के लोग घबरा गए और देर रात इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइक पर सवार कुछ युवक घर के बाहर पहुंचे और अचानक गोलियां चलाकर फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन अंदरखाने जांच तेजी से चल रही है।
इस मामले में पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। इतना ही नहीं, DVR भी जांच के लिए जब्त किए गए हैं ताकि हमलावरों की पहचान और उनके आने-जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके। जांच एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि हमला डर फैलाने के लिए किया गया या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है।
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