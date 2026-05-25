Kapil Sharma News: कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर के बाहर फायरिंग, बाइक से भागा हमलावर

Kapil Sharma Firing News: मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। कपिल शर्मा के अमृतसर स्थित घर के बाहर फायरिंग की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कपिल शर्मा उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे ,हालांकि उनका परिवार घर में ही था। कपिल शर्मा अपने काम के सिलसिले में मुंबई में हैं। घटना अमृतसर के होली सिटी इलाके की है, जहां कपिल शर्मा का परिवार रहता है। उस समय परिवार के सदस्य घर के अंदर मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली। हालांकि फायरिंग की आवाज से आसपास के लोग घबरा गए और देर रात इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है।