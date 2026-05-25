अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस, अवैध निर्णाम के मामले में पहले ही मिल चुका है नोटिस

Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही टीएमसी के शीर्ष नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर कोलकाता पुलिस पहुंची है। अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर भारी पुलिसबल तैनात है। हालांकि पुलिस किस मामले में अभिषेक के घर पहुंची हैं, इससे संबंधित कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अभिषेक बनर्जी के प्रॉपर्टी में कथित अवैध निर्माण को लेकर कोलकाता नगर निगम ने नोटिस जारी किया था।