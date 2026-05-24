फाल्टा में चुनाव हारने पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किया पलटवार, दे दी कर्मों का फल भुगतने की चेतावनी, बुलडोजर एक्शन पर भी बोलीं



ममता बनर्जी ने कहा कि करीब 150 सीटों पर नतीजों में हेरफेर किया गया। उनके मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता तो तृणमूल कांग्रेस आसानी से 220 से 230 सीटें जीत सकती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर विपक्ष ने सच में जनता का भरोसा जीतकर सत्ता हासिल की है, तो फिर राज्य में डर और तनाव का माहौल क्यों दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम आने के बाद कई इलाकों में हिंसा, लूटपाट और धमकियों का दौर शुरू हो गया। ममता ने कहा कि कुछ लोग बाइक रैलियां निकालकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी दफ्तरों और नेताओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। जब आप दिल्ली में सत्ता से गिरेंगे, तो आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। पूर्व सीएम ने कहा कि हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं।