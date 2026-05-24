शुभेन्दु सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हुमायूं कबीर का पलटवार; बोले- ‘गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन करने वालों पर होना चाहिए एक्शन’

Humayun Kabir on Bulldozer Action: पश्चिम बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। इसी बीच एजेयूपी चीफ हुमायूं कबीर का बयान चर्चा का केंद्र बन गया है। उन्होंने साफ कहा कि कार्रवाई केवल उन लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने गैरकानूनी निर्माण किया है, लेकिन रेड़ी-पटरी वालों की रोजी-रोटी छीनना सही नहीं है। कबीर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कार्रवाई का असर सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, बल्कि हिंदू गरीबों पर भी पड़ रहा है जो छोटे कारोबार से अपना घर चलाते हैं।