फाल्टा उप-चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत, 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते बीजेपी उम्मीदवार, सीपीआई(एम) दूसरे नंबर पर



इस जीत पर शुभेन्दु अधिकारी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि मैं फाल्टा के लोगों, उस दिव्य जनता के सामने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करता हूं, जिन्होंने फलता विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री देबांग्शु पांड्या को विधानसभा भेजने के लिए एक जोरदार जनादेश दिया। मैं फाल्टा के मतदाताओं का विशेष रूप से आभारी हूं ,मैंने उनसे अपील की थी कि वे भाजपा उम्मीदवार की जीत एक लाख वोटों के अंतर से सुनिश्चित करें, और जीत का अंतर एक लाख से भी ज्यादा है। हम विकास के जरिए इस कर्ज को चुकाएंगे। हम एक ‘स्वर्णिम फलता’ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।