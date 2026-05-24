शुभेन्दु अधिकारी का अवैध घुसपैठ पर बड़ा एक्शन, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने के लिए बनेंगे होल्डिंग सेंटर, दिए गए निर्देश

CM Suvendu Adhikari: सीएम शुभेन्दु अधिकारी लगातार एक्शन मोड में हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि जिन लोगों की पहचान अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या प्रवासी के रूप में हो, उन्हें पहले अस्थायी होल्डिंग सेंटर में रखा जाए और बाद में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सौंप दिया जाए। सरकार का कहना है कि राज्य में स्थायी डिटेंशन कैंप नहीं बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ अस्थायी हिरासत केंद्र होंगे, जहां निर्वासन की प्रक्रिया पूरी होने तक लोगों को रखा जाएगा। सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार की नीति बिल्कुल साफ है, पहचान करो, सूची से हटाओ और वापस भेजो।