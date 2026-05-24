फाल्टा उप-चुनाव में जीत की दहलीज पर बीजेपी, भाजपा उम्मीदवार को 80 हजार से ज्यादा वोटों की लीड

Falta Election Result 2026: पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के बाद आज वोटों की गिनती जारी है। बंगाल के साथ-साथ पूरे देश की भी नजर इस सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मतदान से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और फायर ब्रांड नेता जहांगीर खान ने री-पोलिंग से दो दिन पहले चुनावी दौड़ से पीछे हटने की घोषणा कर दी थी। उनके इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी थी। हालांकि पार्टी ने साफ कहा कि यह उनका निजी फैसला था और इसका संगठन से कोई लेना-देना नहीं है। चुनाव काउंटिंग की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार 90 हजार से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं।