केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की हमले के बाद बढ़ी सुरक्षा, पहले भी मिली थी धमकी

Jitan Ram Manjhi stone pelting incident: केंद्रीय मंत्री और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के प्रमुख जीतनराम मांझी पर बिहार के गया जिले में हमले की घटना सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार, गत शुक्रवार को खिजरसराय में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में वे संबोधन दे रहे थे, तभी असामाजिक तत्वों ने उन पर पत्थर फेंक दिए। पत्थर उनके काफी करीब गिरे, जिससे वे बाल-बाल बच गए। इस घटना के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दो को पकड़ लिया है, तीसरे की तलाश जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।