खामेनेई की पोती की हत्या से गुस्से में ईरान, जनाजे के बाद अमेरिका भी युद्ध को तैयार, पर दोनों के सामने एक ही संकट

अव्वाद ने कहा- इससे ईरानी लोगों में भारी गुस्सा है। लोग अब अपनी सरकार के साथ खड़े हैं और किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने को तैयार हैं। यह घटना ईरान को अंदर से मजबूत कर रही है। सड़कों पर सहानुभूति की लहर है और लोग अपनी लीडरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं।