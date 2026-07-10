Iran planned to kill Trump: इजरायल का दावा: ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा था, WSJ की रिपोर्ट

Trump Assassination Threat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय साजिशों के निशाने पर हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की एक खोजी रिपोर्ट ने वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बेहद पुख्ता और संवेदनशील खुफिया जानकारी सौंपी है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान उनकी हत्या की एक बड़ी साजिश रच रहा है।