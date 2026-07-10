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Iran planned to kill Trump: इजरायल का दावा: ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा था, WSJ की रिपोर्ट

Donald Trump Iran news: इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एक इनपुट ने अमेरिकी सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को मिटाना चाहता है तेहरान और क्या वाकई दुनिया एक और बड़े अंतरराष्ट्रीय संकट की कगार पर खड़ी है?
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भारत

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Manoj Vashisth

Jul 10, 2026

Iran planned to kill Trump

Iran planned to kill Trump : WSJ रिपोर्ट: इजरायल ने ट्रंप को ईरान से जान का खतरा होने की जानकारी दी (सोर्स: aljazeera.com)

Trump Assassination Threat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय साजिशों के निशाने पर हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की एक खोजी रिपोर्ट ने वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बेहद पुख्ता और संवेदनशील खुफिया जानकारी सौंपी है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान उनकी हत्या की एक बड़ी साजिश रच रहा है।

(सोर्स: aljazeera.com)

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Updated on:

10 Jul 2026 08:44 am

Published on:

10 Jul 2026 07:52 am

Hindi News / World / Iran planned to kill Trump: इजरायल का दावा: ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा था, WSJ की रिपोर्ट

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