ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से संबंधित फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि अमेरिकी हवाई हमलों में ईरानी वायुसेना और नौसेना के 8 जवानों की मौत हुई है। हालांकि, इस संख्या की स्वतंत्र रूप से तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी। ईरान और अमेरिका के बीच दोबारा शुरू हुए हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों के साथ-साथ समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।