Iran के ‘किलिंग प्लान’ का मोसाद के खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की साजिश पर CIA को चेताया

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉप्स की कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से ही ईरान लगातार ट्रंप की हत्या का योजना बना रहा है। हाल ही में मारे गए ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे के दौरान भी ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए गए थे। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि उनका नाम भी ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वे अमेरिका के नेता यानी मुझे खत्म करना चाहते हैं। आज सुबह मैंने देखा कि मैं उनकी हर सूची में हूं। अब तक मैं भाग्यशाली रहा हूं, लेकिन यह हमेशा नहीं रह सकता।