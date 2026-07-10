Iran-US Conflict: मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और गहरी हो गई है। दक्षिणी ईरान के रणनीतिक इलाकों में एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों की खबर है, जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इस ताजा हवाई हमले की जद में ईरान का एकमात्र चालू नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी 'बुशहर न्यूक्लियर फैसिलिटी' भी आ गया है। स्थानीय मीडिया और ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, बुशहर प्लांट के बेहद नजदीकी सुरक्षा घेरे (पेरिमीटर) के साथ-साथ चोगादक सैन्य अड्डे और तटीय इलाकों को निशाना बनाया गया है।