कर्नाटक में ‘जिम जिहाद’ पर श्री राम सेना का प्रदर्शन, हिंदू लड़कियों के सीक्रेट वीडियो बनाने का आरोप

इस मामले पर श्री राम सेना के अध्यक्ष मणि सरकार ने कहा कि पूरे कर्नाटक से हर दिन 'लव जिहाद' की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि 'लव जिहाद' और 'कॉर्पोरेट जिहाद' के बाद अब 'जिम जिहाद' नाम की एक नई घटना सामने आई है, जिसमें हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। मणि सरकार ने कहा कि जिम में कपड़े बदलते समय लड़कियों के गुप्त वीडियो रिकॉर्ड किए जाते हैं और बाद में इन वीडियो का इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने और उनसे पैसे ऐंठने के लिए किया जाता है।