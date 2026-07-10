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कर्नाटक में ‘जिम जिहाद’ पर श्री राम सेना का प्रदर्शन, हिंदू लड़कियों के सीक्रेट वीडियो बनाने का आरोप

Davangere Gym Jihad Protest: कर्नाटक के दावणगेरे में कथित 'जिम जिहाद' मामले को लेकर कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। जिम के बाहर तोड़फोड़ और साइनबोर्ड में आगजनी की गई।
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बैंगलोर

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Anand Shekhar

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Shaitan Prajapat

Jul 10, 2026

Davangere Gym Jihad

प्रदर्शन करते श्री राम सेना के सदस्य (फ़ोटो - IANS)

Davangere Gym Jihad: कर्नाटक के दावणगेरे जिले के सरस्वती नगर इलाके में श्री राम सेना के सदस्यों ने एक फिटनेस जिम में लड़कियों के सीक्रेट वीडियो बनाए जाने और ब्लैकमेलिंग की कथित घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिम का साइनबोर्ड तोड़ दिया, परिसर में तोड़-फोड़ की और सड़क पर ही साइनबोर्ड में आग लगा दी। इस घटना के बाद, इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

कपड़े बदलते समय लड़कियों का वीडियो बनाने का आरोप

इस मामले पर श्री राम सेना के अध्यक्ष मणि सरकार ने कहा कि पूरे कर्नाटक से हर दिन 'लव जिहाद' की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि 'लव जिहाद' और 'कॉर्पोरेट जिहाद' के बाद अब 'जिम जिहाद' नाम की एक नई घटना सामने आई है, जिसमें हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। मणि सरकार ने कहा कि जिम में कपड़े बदलते समय लड़कियों के गुप्त वीडियो रिकॉर्ड किए जाते हैं और बाद में इन वीडियो का इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने और उनसे पैसे ऐंठने के लिए किया जाता है।

वीडियो को सोशल मीडिया पर लीक करने की धमकी

मणि सरकार ने आरोप लगाया कि उन्हें यौन संबंध बनाने और पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें धमकी दी जाती है कि वीडियो सोशल मीडिया पर लीक कर दिए जाएंगे। इस फिटनेस जिम के मालिक, इस्माइल नाम के व्यक्ति ने ये हरकतें की हैं।

परिवारों को वीडियो भेजने की धमकी देकर करते ब्लैकमेल

बीजेपी जिला अध्यक्ष राजशेखर का कहना है कि पावर फिटनेस जिम में इस्माइल नाम का व्यक्ति मालिक और ट्रेनर दोनों की भूमिका निभाता है। आरोप है कि वह हिंदू महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है। इनमें शादीशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। वह उनके वीडियो बनाता है और फिर उन्हें उनके परिवारों को भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता है। इसके अलावा, उस पर ड्रग्स और गांजे की सप्लाई में शामिल होने का भी गंभीर आरोप है। इन लड़कियों और महिलाओं को ब्लैकमेल करके वह उनसे पैसे वसूलता है।

ड्रेसिंग रूम में छिपाकर रखे गए कैमरे

पूर्व मेयर वीरेश ने कहा कि दावणगेरे शहर के सरस्वती बडावणे इलाके में पावर जिम नाम का एक जिम लंबे समय से चल रहा है। पिछले दो-तीन दिनों में एक मामला सामने आया है। आरोप है कि जिम ट्रेनर इस्माइल ने ड्रेसिंग रूम में छिपाकर रखे गए कैमरे से जिम आने वाली महिलाओं के वीडियो बनाए। इसके बाद उसने कथित तौर पर उन्हें ब्लैकमेल किया। आरोप है कि उसने उनके साथ करीबी रिश्ते भी बनाए और उसी आधार पर उन्हें ब्लैकमेल किया।

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Updated on:

10 Jul 2026 03:54 pm

Published on:

10 Jul 2026 03:15 pm

Hindi News / National News / कर्नाटक में ‘जिम जिहाद’ पर श्री राम सेना का प्रदर्शन, हिंदू लड़कियों के सीक्रेट वीडियो बनाने का आरोप

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