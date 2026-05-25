25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिना किसी नोटिस के दिल्ली में कई इलाकों की पानी सप्लाई बंद, बड़ी वजह सामने आई

भीषण गर्मी के बीच Yamuna का जलस्तर गिरने से Delhi में 25% पानी की कटौती की गई है। बिना नोटिस सप्लाई बंद होने से द्वारका और पटेल नगर में हाहाकार मच गया है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Ankit Sai

May 25, 2026

delhi water

दिल्ली में पानी का भारी संकट (AI PHOTO)

Delhi Water Crisis: भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी का भारी संकट पैदा हो गया है। यमुना नदी (Yamuna River) का जलस्तर खतरे के निशान 674.5 फीट से गिरकर 669.8 फीट पर पहुंच गया है, जिससे वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठप होने की कगार पर हैं। इसके चलते सेंट्रल, नॉर्थ और वेस्ट दिल्ली के कई इलाकों में बिना पूर्व सूचना के 25% तक पानी की कटौती कर दी गई है। द्वारका, पटेल नगर और पश्चिम विहार जैसे क्षेत्रों में लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं। संकट से निपटने के लिए आपातकालीन पंप और नावें तैनात करने की तैयारी चल रही है, जबकि इस मुद्दे पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है।

यमुना का वाटर लेवल क्रिटिकल मार्क से नीचे, डीजेबी के छूटे पसीने

वजीराबाद बैराज और उसके पास का तालाब दिल्ली को पानी देने का सबसे मुख्य जरिया है। दोनों प्लांट को पूरी क्षमता से चलाने के लिए पानी का लेवल समुद्र तल से 674.5 फीट होना बेहद जरूरी है। लेकिन इस समय हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वजीराबाद प्लांट से रोज करीब 134 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई होती है, जबकि चंद्रावल प्लांट से 98 मिलियन गैलन पानी निकलता है। अब इन दोनों के ठप पड़ने से दिल्ली प्यासी मरने की कगार पर है।

नाव और स्पेशल पंपों से पानी खींचने की तैयारी, हरियाणा से गुहार

स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब जल बोर्ड आपातकालीन रास्तों पर विचार कर रहा है। मुनक नहर से पानी को वजीराबाद की तरफ मोड़ने की कोशिशें जारी हैं ताकि कमी को पूरा किया जा सके। इसी बीच जल बोर्ड के एक अन्य अधिकारी ने बताया दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ लगातार बातचीत कर रही है ताकि हथनीकुंड बैराज से एक्स्ट्रा पानी छुड़वाया जा सके और इस बड़े संकट को टाला जा सके।

इन इलाकों में नहीं आ रहा पानी

इस भीषण जल संकट की सबसे ज्यादा मार दिल्ली के उन इलाकों पर पड़ी है जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के आखिरी छोर पर आते हैं। पटेल नगर जे ब्लॉक, वेस्ट पटेल नगर, द्वारका, अंबिका विहार सोसाइटी, पश्चिम विहार, रमेश एनक्लेव और सुदर्शन पार्क में पानी की बूंद-बूंद के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। पटेल नगर के निवासी तजिंदर पाल ने कहा कि इलाके के लोगों के लिए दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी जुटाना बेहद मुश्किल हो गया है। नार्थ दिल्ली रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक भसीन ने प्रशासन पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि 'इस बार अधिकारियों की तरफ से कोई भी एडवांस एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी, जिससे लोग पहले से पानी स्टोर कर पाते।'

पानी संकट पर केजरीवाल का हमला

इस भारी किल्लत के बीच दिल्ली की राजनीति भी पूरी तरह गरमा गई है। आम आदमी पार्टी और सत्ता पक्ष के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि 'किसने सोचा होगा कि एक दिन देश की राजधानी ऐसी हालत में होगी' इस तीखे हमले पर दिल्ली के जल मंत्री परवेश वर्मा ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि 'सच तो यह है कि उन 11 सालों में पानी, सीवर और जल भंडारण पर कोई ठोस काम नहीं हुआ, जितना प्रचार उन्होंने किया, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हुआ।'

डिमांड और सप्लाई में भारी अंतर

दिल्ली की यह कहानी हर साल गर्मियों में दोहराई जाती है। दिल्ली में पानी की कुल अनुमानित मांग 1,250 मिलियन गैलन प्रतिदिन (MGD) है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड सामान्य दिनों में सिर्फ 1,002 MGD पानी ही सप्लाई कर पाता है। यानी आम दिनों में भी 250 MGD की कमी रहती है। मई से जुलाई के बीच जब घरों में पानी की खपत बढ़ती है, तो यमुना का पानी सूखने से यह गैप और ज्यादा चौड़ा हो जाता है।

ये भी पढ़ें

मुंडका में ‘जहरीले’ पानी का कहर: MLA बोले- पानी से आती है ऐसी बदबू कि होने लगती है उल्टी; 50 साल पुरानी पाइपलाइनों ने बढ़ाई मुसीबत
राज्य
Mundka Water Crisis

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 May 2026 05:01 pm

Published on:

25 May 2026 04:59 pm

Hindi News / National News / बिना किसी नोटिस के दिल्ली में कई इलाकों की पानी सप्लाई बंद, बड़ी वजह सामने आई

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस, अवैध निर्णाम के मामले में पहले ही मिल चुका है नोटिस

police at Abhishek Banerjee house
राष्ट्रीय

तमिलनाडु की सियासत में बड़ा ‘खेल’: 3 विधायक AIADMK छोड़कर विजय की TVK में हुए शामिल, और इस्तीफों की अटकलें तेज

NEET UG 2026 cancelled: CM Vijay demanded the abolition of NEET exam
राष्ट्रीय

क्यों इतना रसूखदार है दिल्ली जिमखाना क्लब? 40 साल लंबी वेटिंग लिस्ट और करोड़ों की कमाई

Delhi Gymkhana Club may be shut
नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में बीच हवा में अटका रोपवे, 300 से अधिक पर्यटक फंसे

Ropeway gets stuck mid-air in Gulmarg
राष्ट्रीय

NEET Paper Leak: सुप्रीम कोर्ट ने NTA को लगाई फटकार कहा- ‘इतने बड़े झटके से भी कोई सबक नहीं सीखा’

Supreme Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.