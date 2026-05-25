हॉर्मुज संकट के बीच अरविंद केजरीवाल का बयान, गैस-तेल को लेकर केंद्र को दिया सीधा सुझाव

Arvind Kejriwal Statement Fuel Price Hike: गुजरात के वडोदरा में रोडशो के दौरान अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) की बढ़ती कीमतों से आम लोग और किसान परेशान हैं और सरकार को रूस-ईरान जैसे देशों से सस्ता तेल-गैस खरीदना चाहिए। केजरीवाल ने दावा किया कि कई जगहों पर डीजल की कमी और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने NEET छात्रों के लिए परीक्षा के दिन मुफ्त बस सेवा देने की भी मांग की।