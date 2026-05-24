शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ-साथ राहुल गांधी ने सरकार के सामने रखी एक और मांग, बोले-‘जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम नहीं रुकेंगे’

Rahul Gandhi: देशभर में नीट यूजी पेपर लीक विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और खासतौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते और परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए मजबूत सिस्टम तैयार नहीं होता, तब तक कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। आपको बता दें कि परीक्षा रद्द होने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने नई परीक्षा तारीख 21 जून घोषित कर दी है।