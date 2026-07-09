Oil prices: अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त

US strikes Iran: वैश्विक मंच पर युद्ध के बादलों ने एक बार फिर दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हालिया सैन्य हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इस सैन्य कार्रवाई ने न केवल शांति की उम्मीदों को करारा झटका दिया है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहे जाने वाले कच्चे तेल के बाजार में भी आग लगा दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टकराव के कारण दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' (Strait of Hormuz), के जल्द खुलने की संभावनाएं पूरी तरह धुंधली हो गई हैं, जिससे आने वाले दिनों में वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा सकता है।