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Oil prices: अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त

Oil prices today : अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने वैश्विक बाजार में खलबली मचा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने की आशंका के बीच कच्चे तेल की कीमतों में अचानक जोरदार उछाल आया है, जिससे आने वाले दिनों में आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Jul 09, 2026

Oil Prices Rise After US Strikes on Iran

Oil Prices Rise After US Strikes on Iran

US strikes Iran: वैश्विक मंच पर युद्ध के बादलों ने एक बार फिर दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हालिया सैन्य हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इस सैन्य कार्रवाई ने न केवल शांति की उम्मीदों को करारा झटका दिया है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहे जाने वाले कच्चे तेल के बाजार में भी आग लगा दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टकराव के कारण दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' (Strait of Hormuz), के जल्द खुलने की संभावनाएं पूरी तरह धुंधली हो गई हैं, जिससे आने वाले दिनों में वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा सकता है।

ब्रेंट और WTI क्रूड में उछाल

ब्रेंट क्रूड (Brent Crude): अंतरराष्ट्रीय मानक माना जाने वाला ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 78 सेंट (1%) की बढ़त के साथ $78.8 प्रति बैरल पर पहुंच गया।

WTI क्रूड (West Texas Intermediate): अमेरिकी क्रूड बेंचमार्क भी 74 सेंट (1.01%) की मजबूती लेकर $74.26 प्रति बैरल पर कारोबार करता देखा गया।

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Updated on:

09 Jul 2026 07:57 am

Published on:

09 Jul 2026 07:53 am

Hindi News / National News / Oil prices: अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त

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