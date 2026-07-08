US-Iran Conflict: ईरान का पलटवार, बहरीन और कतर पर किया जोरदार हमला, 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

Iran attack US military sites: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों पर हमले का आरोप लगाते हुए ईरान पर हमले किए, वहीं तेहरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत में 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। यह हमले ऐसे वक्त में किए गए जब ईरान के दिवंगत नेता अली खामेनेई की अंतिम यात्रा इराक के नजफ में निकाली जा रही है।