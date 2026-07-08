पाकिस्तान का कार्गो विमान लापता, शारजाह से कराची के लिए भरी थी उड़ान, सर्च ऑपरेशन जारी

फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस फ्लाइटराडार24 के मुताबिक, विमान ने कई बार अचानक अपनी ऊंचाई बदली। विमान पहले नीचे आया, फिर उसने थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद वह बेहद तेजी से नीचे आते देखा गया। आखिरी डेटा के मुताबिक, विमान समुद्र तल से महज 1,100 फीट ऊपर था और उसकी नीचे गिरने की रफ्तार (वर्टिकल रेट) माइनस 22,400 फीट प्रति मिनट थी, जो सामान्य से अत्यधिक असामान्य है। इसी के आधार पर विमान के हादसे की आशंका जताई जा रही है।