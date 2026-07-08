जापान में बुज़ुर्गों की देखभाल करना चाहते है कई युवा भारतीय, केयरगिवर बनने के लिए सीख रहे हैं जापानी भाषा

जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। देश में प्रजनन दर घट रही है। इससे युवाओं की संख्या कम हो रही है। युवाओं की संख्या कम होने की वजह से काम करने वाले लोगों की संख्या लगातार घट रही है। इसी वजह से जापान में केयरगिवर की भारी कमी हो गई है। वहीँ बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी की वजह से केयरगिवर की डिमांड बढ़ी है। इसी कारण जापान की सरकार सिर्फ केयरगिवर की नौकरी के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य सेक्टर्स के लिए भी विदेशी वर्कर्स को आकर्षित करना चाहती है। 2019 में जापान ने स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीज़ा प्रोग्राम भी शुरू किया। इसके तहत विदेशी नागरिक नर्सिंग केयर, कृषि, निर्माण, फूड सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए जापान के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।