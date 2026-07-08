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जापान में बुज़ुर्गों की देखभाल करना चाहते है कई युवा भारतीय, केयरगिवर बनने के लिए सीख रहे हैं जापानी भाषा

Caregiver In Japan: कई युवा भारतीय जापान में केयरगिवर बनना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।
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भारत

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Tanay Mishra

Jul 08, 2026

Young Indians want to be caregivers in Japan

जापान में केयरगिवर बनना चाहते हैं कई युवा भारतीय (Representational Photo)

भारत (India) के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम (Mizoram) की राजधानी आइजोल (Aizawal) की एक क्लास में 20-25 साल के कई युवा जापानी भाषा सीख रहे हैं। उनका सपना है जापान (Japan) जाकर केयरगिवर (देखभाल करने वाला) बनना और बेहतर वेतन और भविष्य हासिल करना। यह तैयारी 'यूथ4जापान' नाम का भारतीय स्टार्टअप करा रहा है। शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित यह स्टार्टअप 2019 में शुरू हुआ था। वहीं मिजोरम से जापान जाकर केयरगिवर बनने की शुरुआत करने के लिए जनवरी 2017 में 32 लोग जापान रवाना हुए थे।

एनीमे से हो रहे है प्रभावित

इनमें से ज़्यादातर छात्रों ने कभी भारत से बाहर कदम नहीं रखा है। जापान के बारे में उनकी जानकारी मुख्य रूप से एनीमे (जापानी कार्टून), यूट्यूब और सोशल मीडिया से बनी है। पिछले साल स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाली 20 वर्षीय एक छात्र कहती हैं कि उसने एनीमे देखकर जाना कि जापानी लोग मेहनती, विनम्र और अनुशासित होते हैं। वह भी ऐसे माहौल में काम करना चाहती हैं। इसलिए केयरगिवर बनने के लिए जापानी भाषा सीख रही है।

अमेरिका-कनाडा का रुझान हुआ कम

कुछ साल पहले तक ऐसे छात्र अमेरिका (United States of America), कनाडा (Canada) और ऑस्ट्रेलिया (Australia) जैसे देशों को बेहतर विकल्प मानते थे। लेकिन अब इन देशों का आकर्षण कम हो रहा है। छात्रों के अनुसार अमेरिका का राजनीतिक माहौल पहले जैसा नहीं रहा। वहीं कनाडा में पढ़ाई और रहना बहुत महंगा है। वहीँ दूसरी तरफ केयरगिवर जैसे काम करने वालों के लिए जापान बेहतर अवसर देता है।

जापान में बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी बड़ा कारण

जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। देश में प्रजनन दर घट रही है। इससे युवाओं की संख्या कम हो रही है। युवाओं की संख्या कम होने की वजह से काम करने वाले लोगों की संख्या लगातार घट रही है। इसी वजह से जापान में केयरगिवर की भारी कमी हो गई है। वहीँ बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी की वजह से केयरगिवर की डिमांड बढ़ी है। इसी कारण जापान की सरकार सिर्फ केयरगिवर की नौकरी के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य सेक्टर्स के लिए भी विदेशी वर्कर्स को आकर्षित करना चाहती है। 2019 में जापान ने स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीज़ा प्रोग्राम भी शुरू किया। इसके तहत विदेशी नागरिक नर्सिंग केयर, कृषि, निर्माण, फूड सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए जापान के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

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Updated on:

08 Jul 2026 02:39 am

Published on:

08 Jul 2026 02:37 am

Hindi News / World / जापान में बुज़ुर्गों की देखभाल करना चाहते है कई युवा भारतीय, केयरगिवर बनने के लिए सीख रहे हैं जापानी भाषा

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