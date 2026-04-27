6.1 तीव्रता के भूकंप से धरती कांपी, जापान में सुनामी का खतरा

भूकंप (Earthquake) के मामलों में दुनियाभर में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। दुनिया में कहीं न कहीं हर दिन भूकंप से धरती कांप रही है और इन मामलों में कोई कमी नहीं हो रही है। जापान (Japan) जैसे देशों में तो आए दिन ही भूकंप आते हैं और कई बार तो एक दिन में ही एक से ज़्यादा भूकंप के मामले भी देखने को मिलते हैं। देर रात एक बार फिर जापान में भूकंप से धरती कांप उठी है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 रही और यह होक्काइडो (Hokkaido) के साराबेत्सु (Sarabetsu) से 18 किलोमीटर वेस्ट में आया। भूकंप की गहराई 81 किलोमीटर रही और जापान की जियोफिज़िक्स एजेंसी ने भी इस भूकंप की पुष्टि की। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey – USGS) ने भी इस भूकंप की पुष्टि की।