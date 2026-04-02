7.4 तीव्रता के भूकंप से इंडोनेशिया में कांप उठी धरती, सुनामी की चेतावनी जारी

दुनियाभर में भूकंप के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हर दिन कहीं न कहीं भूकंप के मामले देखने को मिलते हैं और वो भी दिन में कई बार। कुछ देशों में तो आए दिन ही भूकंप आते हैं और इनमें इंडोनेशिया (Indonesia) भी शामिल है। आज, गुरुवार, 2 अप्रैल को इंडोनेशिया में भूकंप का झटका आया, जिससे धरती कांप उठी। भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.4 रही और यह टेरनाटे (Ternate) से 126 किलोमीटर वेस्टर्न नॉर्थवेस्ट में आया। भारतीय समयानुसार यह भूकंप आज तड़के सुबह 4 बजकर 18 मिनट पर आया। भूकंप की गहराई 35 किलोमीटर रही।