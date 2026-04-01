बैकफुट पर ट्रंप! बिना समझौते के युद्ध का मैदान छोड़ने के लिए तैयार

जो ट्रंप युद्ध की शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज़ में थे, उनका अचानक बैकफुट पर आना हैरान करने वाली बात है। युद्ध को एक महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है और ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि इस युद्ध में अमेरिका को उसके लक्ष्य हासिल हो चुके हैं, पर इतने हमलों के बावजूद ईरान ने उसके आगे झुकने से इनकार कर दिया, जिसकी उम्मीद शायद ही ट्रंप ने की होगी। होर्मुज स्ट्रेट पर भी ट्रंप की एक न चली और कई धमकियों के बावजूद ईरान ने इसे सभी देशों के लिए न खोलकर सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के लिए ही खोला। इस युद्ध में अब तक अमेरिका को 30 बिलियन डॉलर्स से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है और युद्ध अगर और लंबा चला, तो अमेरिका को आर्थिक रूप से और नुकसान हो सकता है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। युद्ध की वजह से अमेरिका में भी तेल-गैस महंगा हो गया है, जिससे अमेरिकी जनता नाराज़ है और इसका खामियाजा ट्रंप को आगामी मिडटर्म चुनाव में उठाना पड़ सकता है।