ईरान युद्ध में फंडिंग के लिए अमेरिकियों की सेहत से खिलवाड़? हेल्थकेयर बजट में कटौती चाहती है ट्रंप की पार्टी

डेमोक्रेटिक पार्टी (Democratic Party) ने इस प्लान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे अनैतिक बताया और कहा कि रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकियों की सेहत से खिलवाड़ करके हेल्थकेयर बजट घटाकर उस पैसे को युद्ध पर खर्च करना चाहती है, जो बिल्कुल सही नहीं है। डेमोक्रेटिक कांग्रेस कमेटी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाते हुए कहा कि इससे लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार प्रभावित होंगे। हेल्थकेयर बजट में कटौती से प्रीमियम बढ़ेंगे, बीमा कवरेज घटेगा और अस्पताल संकट गहराएगा। इलाज और दवाएं महंगी होंगी जिससे लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इससे लाखों लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो सकते हैं। इस युद्ध में पहले से ही 30 बिलियन डॉलर्स से ज़्यादा खर्च हो चुका है और इस वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था को झटका लग रहा है।