Drone Strike: लेबनान के खियाम में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, इजरायली सैनिकों को बनाया निशाना

पिछले कई महीनों से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर लगातार गोलीबारी और छिटपुट हमले हो रहे थे, लेकिन इस ताजा ड्रोन स्ट्राइक ने जमीनी हकीकत को पूरी तरह से बदल दिया है। आसमान के रास्ते आए इस खतरे ने न केवल सीमा पर तैनात इजरायली जवानों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन्स कितने खतरनाक और अचूक साबित हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हिजबुल्लाह अब पारंपरिक हमलों के बजाय अपनी रणनीति बदल रहा है और सटीक टारगेट के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है।